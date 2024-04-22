Некрасова (Арзубова) Матрона Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смерти01.07.1786
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Арзубов Фёдор Филиппович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Федосья Панкратьевна
Отец ребёнка: Некрасов Панкратий Никитич
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Ирина Панкратьевна
Отец ребёнка: Некрасов Панкратий Никитич
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Колосова Ирина Панкратьевна
Отец ребёнка: Некрасов Панкратий Никитич
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Колосова Федосья Панкратьевна Же
Отец ребёнка: Некрасов Панкратий Никитич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Акилина Панкратьевна
Отец ребёнка: Некрасов Панкратий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.1786