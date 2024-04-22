Некрасова (Арзубова) Матрона Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Арзубова) Матрона Фёдоровна

Место рождения

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

01.07.1786

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Арзубов Фёдор Филиппович

Мать: ?

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Федосья Панкратьевна

Отец ребёнка: Некрасов Панкратий Никитич

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Ирина Панкратьевна

Отец ребёнка: Некрасов Панкратий Никитич

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Колосова Ирина Панкратьевна

Отец ребёнка: Некрасов Панкратий Никитич

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Колосова Федосья Панкратьевна Же

Отец ребёнка: Некрасов Панкратий Никитич

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Акилина Панкратьевна

Отец ребёнка: Некрасов Панкратий Никитич

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Панкратий Никитич

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
01.07.1786
Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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