Степанида Иудина 11.11.1746 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Степанида Иудина

Место рождения

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.11.1746 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1746 ст.

Отец: Иуда Фотиев

Мать: Ирина Ларионова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
5. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-R9B?i=115&cc=1921824
Бракосочетание
Около 1776

Муж: Герасим Федоров

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1777 ст.

Дочь: Авдотья (Евдокия) Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Федоров

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-6T6?i=193&cc=1921824
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ефросинья Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Федоров

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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