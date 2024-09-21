Степанида Иудина
Место рождения
Дата рождения11.11.1746 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1746 ст.
Отец: Иуда Фотиев
Мать: Ирина Ларионова
5. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-R9B?i=115&cc=1921824
Бракосочетание
Около 1776
Муж: Герасим Федоров
Рождение ребёнка
01.03.1777 ст.
Дочь: Авдотья (Евдокия) Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Федоров
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-6T6?i=193&cc=1921824
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ефросинья Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Федоров
Смерть
Неизвестно