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Горбунова Параскева Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1848

Муж: Горбунов Федот Иванович

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Горбунов Василий Федотович

Отец ребёнка: Горбунов Федот Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: (Горбунова) Ариадна Федотовна

Отец ребёнка: Горбунов Федот Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.03.1852 ст.

Сын: Горбунов Евгений Федотович

Отец ребёнка: Горбунов Федот Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Горбунова (Горбунова) Евлампия Федотовна

Отец ребёнка: Горбунов Федот Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.01.1857 ст.

Сын: Горбунов Михаил Федотович

Отец ребёнка: Горбунов Федот Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Горбунова (Горбунова) Анастасия Федотовна

Отец ребёнка: Горбунов Федот Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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