Горбунова Параскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1848
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Горбунов Василий Федотович
Отец ребёнка: Горбунов Федот Иванович
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: (Горбунова) Ариадна Федотовна
Отец ребёнка: Горбунов Федот Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1852 ст.
Сын: Горбунов Евгений Федотович
Отец ребёнка: Горбунов Федот Иванович
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Горбунова (Горбунова) Евлампия Федотовна
Отец ребёнка: Горбунов Федот Иванович
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
11.01.1857 ст.
Сын: Горбунов Михаил Федотович
Отец ребёнка: Горбунов Федот Иванович
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Горбунова (Горбунова) Анастасия Федотовна
Отец ребёнка: Горбунов Федот Иванович
Смерть
Неизвестно