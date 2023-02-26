Агапов Дорофей Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапов Дорофей Семёнов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

До 1841

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Агапов Иван Дорофеев

Мать ребёнка: Агапова Зеновия Артамонова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1832

Сын: Агапов Александр Дорофеев

Мать ребёнка: Агапова Зеновия Артамонова

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Надежда Дорофеева

Мать ребёнка: Агапова Зеновия Артамонова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1837

Сын: Агапов Антоний Дорофеев

Мать ребёнка: Агапова Зеновия Артамонова

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марфа Дорофеева

Мать ребёнка: Агапова Зеновия Артамонова

Смерть
До 1841
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
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