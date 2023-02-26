Агапов Дорофей Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиДо 1841
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Агапов Иван Дорофеев
Мать ребёнка: Агапова Зеновия Артамонова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1832
Сын: Агапов Александр Дорофеев
Мать ребёнка: Агапова Зеновия Артамонова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Надежда Дорофеева
Мать ребёнка: Агапова Зеновия Артамонова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1837
Мать ребёнка: Агапова Зеновия Артамонова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марфа Дорофеева
Мать ребёнка: Агапова Зеновия Артамонова
Смерть
До 1841
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.