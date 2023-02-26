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Агапов Иван Дорофеев

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Агапов Дорофей Семёнов

Мать: Агапова Зеновия Артамонова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
27.01.1852

Жена: Наталья Андреева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1859

Дочь: Надежда Иванова

Мать ребёнка: Наталья Андреева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1862

Сын: Козьма Иванов

Мать ребёнка: Анна Наумова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1864

Сын: Агапов Филипп Иванов

Мать ребёнка: Наталья Андреева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Наумова

Смерть
Неизвестно
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