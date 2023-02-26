Агапов Иван Дорофеев
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Агапов Дорофей Семёнов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
27.01.1852
Жена: Наталья Андреева
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1859
Дочь: Надежда Иванова
Мать ребёнка: Наталья Андреева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1862
Сын: Козьма Иванов
Мать ребёнка: Анна Наумова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1864
Сын: Агапов Филипп Иванов
Мать ребёнка: Наталья Андреева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Наумова
Смерть
Неизвестно