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Никулин Николай Стефанов

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Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1781 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Стефан Николаев

Мать: не указана

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
27.10.1846

Жена: Мария Михайлова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1849

Сын: Никита Николаев

Мать ребёнка: Мария Михайлова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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