Никулин Николай Стефанов
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Стефан Николаев
Мать: не указана
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
27.10.1846
Жена: Мария Михайлова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1849
Сын: Никита Николаев
Мать ребёнка: Мария Михайлова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно