Ожгихина (Брюханова) Неонила Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1796
Рождение ребёнка
30.09.1802
Дочь: (Ожгихина) Анисья Федотовна
Отец ребёнка: Ожгихин Федот Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: (Ожгихина) Устинья Федотовна
Отец ребёнка: Ожгихин Федот Прокопьевич
Рождение ребёнка
18.03.1805
Отец ребёнка: Ожгихин Федот Прокопьевич
Рождение ребёнка
03.11.1806
Сын: Ожгихин Никандр Федотович
Отец ребёнка: Ожгихин Федот Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Ожгихин Александр Федотович
Отец ребёнка: Ожгихин Федот Прокопьевич
Рождение ребёнка
27.11.1809
Отец ребёнка: Ожгихин Федот Прокопьевич
переведен в починок Глубокий в 1834
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: (Ожгихина) Ирина Федотовна
Отец ребёнка: Ожгихин Федот Прокопьевич
Бракосочетание
13.10.1818
Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно