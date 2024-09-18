Ожгихина (Брюханова) Неонила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожгихина (Брюханова) Неонила Ивановна

Место рождения

Устиново, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Устиново, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
20.02.1796

Муж: Ожгихин Федот Прокопьевич

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
30.09.1802

Дочь: (Ожгихина) Анисья Федотовна

Отец ребёнка: Ожгихин Федот Прокопьевич

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: (Ожгихина) Устинья Федотовна

Отец ребёнка: Ожгихин Федот Прокопьевич

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.03.1805

Сын: Ожгихин Яков Федотович

Отец ребёнка: Ожгихин Федот Прокопьевич

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.11.1806

Сын: Ожгихин Никандр Федотович

Отец ребёнка: Ожгихин Федот Прокопьевич

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Ожгихин Александр Федотович

Отец ребёнка: Ожгихин Федот Прокопьевич

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.11.1809

Сын: Ожгихин Савва Федотович

Отец ребёнка: Ожгихин Федот Прокопьевич

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
переведен в починок Глубокий в 1834
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: (Ожгихина) Ирина Федотовна

Отец ребёнка: Ожгихин Федот Прокопьевич

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
13.10.1818

Муж: Патраков Прокопий Тимофеевич

Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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