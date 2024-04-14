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(Скворцова) Анастасия Павлова

Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Евсяково

Дата рождения

19.09.1902 ст.

Дата смерти

19.07.1903 ст.

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1902 ст.

Отец: Павел Геннадиев

Мать: (Смирнова) Анна Онисимова

Крещена 20 сентября 1902 г. в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии. Воспреемники: деревни Плосково крестьянка Анна Михайлова (ОГКУ ГАКО 56-25-53об-... Показать все
Смерть
19.07.1903 ст.
Похоронена 20 июля1903 г. на приходском кладбище (ОГКУ ГАКО 56-25-113об-114)

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