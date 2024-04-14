(Скворцова) Анастасия Павлова
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Евсяково
Дата рождения19.09.1902 ст.
Дата смерти19.07.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.09.1902 ст.
Отец: Павел Геннадиев
Крещена 20 сентября 1902 г. в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии. Воспреемники: деревни Плосково крестьянка Анна Михайлова (ОГКУ ГАКО 56-25-53об-... Показать все
Смерть
19.07.1903 ст.
Похоронена 20 июля1903 г. на приходском кладбище (ОГКУ ГАКО 56-25-113об-114)