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Богданова Ольга Михайловна

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 24.06.1905 ст.

Дата смерти

20.10.1905 ст.

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
До 24.06.1905 ст.

Отец: Богданов Михаил Семенович

Мать: Феодосия Васильевна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.06.1905 Юхновщина Ольга Михайловна Богдановна Юхновщина отец крестьянин Михаил Семенович Богданов Юхновщина мать жена Феодосия Васильевна Богданова Черновск чиновник Черн... Показать все
Смерть
20.10.1905 ст.
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Юхновщина отец крестьянин Михаил Семенович Богданов https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996B-Y2F?i=498&cat=754352

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