Богданова Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рожденияДо 24.06.1905 ст.
Дата смерти20.10.1905 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
До 24.06.1905 ст.
Отец: Богданов Михаил Семенович
Мать: Феодосия Васильевна
Афанасьевская церковь 24.06.1905 Юхновщина Ольга Михайловна Богдановна Юхновщина отец крестьянин Михаил Семенович Богданов Юхновщина мать жена Феодосия Васильевна Богданова Черновск чиновник Черн... Показать все
Смерть
20.10.1905 ст.
Юхновщина отец крестьянин Михаил Семенович Богданов https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996B-Y2F?i=498&cat=754352