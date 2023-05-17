Феодосия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880 ст.
Дата смертиПосле 1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Ямской слободы
Бракосочетание
11.11.1901 ст.
Афанасьевская церковь 11.11.1901 Вилина крестьянин Михаил Семенович Ямской слободы крестьянская дочь Феодосия Васильевна по жениху Вилина крестьянин Александр Семенович по жениху Вилина крестьянин... Показать все
Бракосочетание
11.11.1901 ст.
Муж: не указан
Афанасьевская церковь 11.11.1901 Вилина крестьянин Михаил Семенович Ямской слободы крестьянская дочь Феодосия Васильевна по жениху Вилина крестьянин Александр Семенович по жениху Вилина крестьянин ... Показать все
Рождение ребёнка
16.01.1902 ст.
Отец ребёнка: Богданов Михаил Семенович
Афанасьевская церковь 06.01.1902 Юхновщина Иван Михайлович Юхновщина отец крестьянин Михаил Семенович Юхновщина мать жена Феодосия Васильевна Ямской слободы крестьянин Григорий Васильевич Сороки... Показать все
Восприемник
29.12.1903 ст.
Афанасьевская церковь 29.12.1903 Заборовья Анна Ивановна Заборовья отец запасной ефрейтор 93 иркутского полка Иван Игнатьевич Заборовья мать жена Пелагея Трофимовна Бешкино крестьянин Николай Але... Показать все
Рождение ребёнка
До 24.06.1905 ст.
Дочь: Богданова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Богданов Михаил Семенович
Афанасьевская церковь 24.06.1905 Юхновщина Ольга Михайловна Богдановна Юхновщина отец крестьянин Михаил Семенович Богданов Юхновщина мать жена Феодосия Васильевна Богданова Черновск чиновник Черн... Показать все
Восприемник
28.07.1908 ст.
Афанасьевская церковь 28.07.1908 Юхновщина Герман Александрович Юхновщина отец крестьянин Александр Семенович мать жена Мария Ивановна Юхновщина жена Феодосия Васильевна крестьянин Алексей Семе... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1909