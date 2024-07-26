Назарова (Змазова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Змазова) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

1884 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1882

Муж: Назаров Петр Прокопьевич

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Назаров Петр Прокопьевич

Рождение ребёнка
07.07.1886

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Петр Прокопьевич

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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