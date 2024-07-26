Назарова (Змазова) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1882
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Назаров Петр Прокопьевич
Рождение ребёнка
07.07.1886
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаров Петр Прокопьевич
Смерть
Неизвестно