Назаров Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения07.07.1886
Дата смерти09.?.1950
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1886
Рождение ребёнка
1908
Сын: Назаров Илья Александрович
Мать ребёнка: Назарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1912
Сын: Назаров Павел Александрович
Мать ребёнка: Назарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1917
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1926
Сын: Назаров Александр Александрович
Мать ребёнка: Назарова Анна Ивановна
Смерть
09.?.1950
Рождение ребёнка
02.04.2021
Дочь: Колмакова Мария АЛЕКСАНДРОВНА
Мать ребёнка: Назарова Анна Ивановна