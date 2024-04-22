Назаров Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаров Александр Петрович

Назаров Александр Петрович

avatar

Место рождения

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

07.07.1886

Дата смерти

09.?.1950

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1886

Отец: Назаров Петр Прокопьевич

Мать: Назарова Татьяна Александровна

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1908

Сын: Назаров Илья Александрович

Мать ребёнка: Назарова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1912

Сын: Назаров Павел Александрович

Мать ребёнка: Назарова Анна Ивановна

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назарова Анна Ивановна

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.06.1926

Сын: Назаров Александр Александрович

Мать ребёнка: Назарова Анна Ивановна

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
09.?.1950
Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.04.2021

Дочь: Колмакова Мария АЛЕКСАНДРОВНА

Мать ребёнка: Назарова Анна Ивановна

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close