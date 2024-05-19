Попов Сидор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Попова Анна Сидоровна
Мать ребёнка: не указана
Миронова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия - 1795 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно