Попов Сидор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Сидор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Тимофей Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Попова Анна Сидоровна

Мать ребёнка: не указана

Миронова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия - 1795 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно

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