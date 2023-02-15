Мосягин Николай Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Мосягин Николай Михайлович

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Масягин Михаил Васильевич1882 ст. г.р.
Супруги
Мосягина (Ерёмина) АлександраНеизвестно г.р.
Дети
Мосягин Евгений НиколаевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Масягин Михаил Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосягин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосягина (Ерёмина) Александра

Смерть
Неизвестно

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