Мосягин Николай Михайлович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецМасягин Михаил Васильевич1882 ст. г.р.
Супруги
Мосягина (Ерёмина) АлександраНеизвестно г.р.
Дети
Мосягин Евгений НиколаевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Масягин Михаил Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мосягин Евгений Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно