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Калишева Матрена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калишев Алексей Абакумович

Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Калишев Антон Алексеевич

Отец ребёнка: Калишев Алексей Абакумович

Рождение ребёнка
1799 ст.

Дочь: (Калишева) Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Калишев Алексей Абакумович

Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Калишев Гаврила Алексеевич

Отец ребёнка: Калишев Алексей Абакумович

Рождение ребёнка
1804 ст.

Дочь: (Калишева) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Калишев Алексей Абакумович

Смерть
Неизвестно

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