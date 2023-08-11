Калишева Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796 ст.
Отец ребёнка: Калишев Алексей Абакумович
Рождение ребёнка
1799 ст.
Дочь: (Калишева) Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Калишев Алексей Абакумович
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Калишев Гаврила Алексеевич
Отец ребёнка: Калишев Алексей Абакумович
Рождение ребёнка
1804 ст.
Дочь: (Калишева) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Калишев Алексей Абакумович
Смерть
Неизвестно