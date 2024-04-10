Рябов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1935
Дата смерти08.08.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1935
Отец: Рябов Иван Михайлович
Мать: Щербакова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
29.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рябова Антонина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.08.1984