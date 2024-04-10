Рябов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1935

Дата смерти

08.08.1984

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1935

Отец: Рябов Иван Михайлович

Мать: Щербакова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
29.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рябова Антонина Андреевна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Антонина Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
08.08.1984
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