Павленко (Яковлева) Люсьена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павленко (Яковлева) Люсьена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923 или 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923 или 1930

Отец: Яковлев Михаил Александрович

Мать: Яковлева (Французова) Клавдия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павленко Михаил

Рождение ребёнка
1944 или 1946

Сын: Павленко Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Павленко Михаил

Рождение ребёнка
1949

Дочь: (Павленко) Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Павленко Михаил

Смерть
Неизвестно

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