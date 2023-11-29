Павленко (Яковлева) Люсьена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923 или 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923 или 1930
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павленко Михаил
Рождение ребёнка
1944 или 1946
Сын: Павленко Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Павленко Михаил
Рождение ребёнка
1949
Дочь: (Павленко) Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Павленко Михаил
Смерть
Неизвестно