Павленко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1944 или 1946
Сын: Павленко Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Павленко (Яковлева) Люсьена Михайловна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: (Павленко) Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Павленко (Яковлева) Люсьена Михайловна
Смерть
Неизвестно