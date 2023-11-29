Павленко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павленко Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 или 1930 г.р.

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павленко (Яковлева) Люсьена Михайловна

Рождение ребёнка
1944 или 1946

Сын: Павленко Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Павленко (Яковлева) Люсьена Михайловна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: (Павленко) Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Павленко (Яковлева) Люсьена Михайловна

Смерть
Неизвестно

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