Белов Петр Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелов Петр Стефанов

Белов Петр Стефанов

Место рождения

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Белов Стефан Алексеев

Мать: Анна Гаврилова (Герасимова)

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Белов Иван Петров

Мать ребёнка: Белова Агрипина Федорова

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Белов Сергей Петров

Мать ребёнка: Белова Агрипина Федорова

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1864 ст.

Дочь: Гудилина Анна Петровна

Мать ребёнка: Белова Агрипина Федорова

Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Белова Параскева Петрова

Мать ребёнка: Белова Агрипина Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Агрипина Федорова

Смерть
1870
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close