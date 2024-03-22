Белов Петр Стефанов
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Белов Стефан Алексеев
Рождение ребёнка
1856
Сын: Белов Иван Петров
Мать ребёнка: Белова Агрипина Федорова
Рождение ребёнка
1859
Сын: Белов Сергей Петров
Мать ребёнка: Белова Агрипина Федорова
Рождение ребёнка
1864 ст.
Дочь: Гудилина Анна Петровна
Мать ребёнка: Белова Агрипина Федорова
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Белова Параскева Петрова
Мать ребёнка: Белова Агрипина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Агрипина Федорова
Смерть
1870