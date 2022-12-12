Соловьев Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1968
Сын: Соловьев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Соловьева Ирина Рэмовна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьева Ирина Рэмовна