Соловьев Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Владимир Александрович

Соловьев Владимир Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1968

Сын: Соловьев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Соловьева Ирина Рэмовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Ирина Рэмовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close