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Соловьев Алексей Владимирович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

07.05.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1968

Отец: Соловьев Владимир Александрович

Мать: Соловьева Ирина Рэмовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
08.05.1987

Жена: Соловьева Анна Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1989

Сын: Соловьев Роман Алексеевич

Мать ребёнка: Соловьева Анна Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1996

Дочь: Соловьева Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Соловьева Анна Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.03.2000

Дочь: Соловьева Полина Алексеевна

Мать ребёнка: Соловьева Анна Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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