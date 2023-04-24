Соловьев Алексей Владимирович
Место рождения
Дата рождения07.05.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1968
Бракосочетание
08.05.1987
Рождение ребёнка
17.04.1989
Сын: Соловьев Роман Алексеевич
Мать ребёнка: Соловьева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
26.11.1996
Дочь: Соловьева Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Соловьева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
20.03.2000
Дочь: Соловьева Полина Алексеевна
Мать ребёнка: Соловьева Анна Николаевна