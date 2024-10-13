Крот Антоний Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крот Антоний Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1800

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудина (Крот) Агафья Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.08.1785 ст.

Сын: Крот Никита Антонович

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Деркач (Крот) Домникия Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1800
Покровское, Чернігівська область

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