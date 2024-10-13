Крот Антоний Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудина (Крот) Агафья Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1785 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Деркач (Крот) Домникия Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1800