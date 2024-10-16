Кудина (Крот) Агафья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудина (Крот) Агафья Антоновна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1800

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крот Антоний Васильевич

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Кудина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Кудин Григорий Иванович

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
26.10.1800 ст.

Муж: Кудин Григорий Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Кудин Иоаким Григорьевич

Отец ребёнка: Кудин Григорий Иванович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1800

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