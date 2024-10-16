Кудина (Крот) Агафья Антоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1800
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крот Антоний Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Кудина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Кудин Григорий Иванович
Бракосочетание
26.10.1800 ст.
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Кудин Григорий Иванович
Смерть
После 1800