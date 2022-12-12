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Каманина Ирина Ивановна

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Место рождения

Подъяблонное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Вычислено 1746

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Подъяблонное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1770

Муж: Каманин Федор

Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Сын: Каманин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Каманин Федор

Подъяблонное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Ревизская сказка 7-й (1816 г.) ревизии семья N 47 Глава семьи Алексей Федорович Каманин — 28 лет Вторая жена: Мария 1796 г.р -20 лет. Сын от первого брака : Егор 1812 г.р. 4 года
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