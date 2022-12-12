Каманина Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1770
Муж: Каманин Федор
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Сын: Каманин Алексей Федорович
Отец ребёнка: Каманин Федор
Ревизская сказка 7-й (1816 г.) ревизии семья N 47 Глава семьи Алексей Федорович Каманин — 28 лет Вторая жена: Мария 1796 г.р -20 лет. Сын от первого брака : Егор 1812 г.р. 4 года