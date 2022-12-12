Каманин Алексей Федорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1788
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1788
Отец: Каманин Федор
Мать: Каманина Ирина Ивановна
Ревизская сказка 7-й (1816 г.) ревизии семья N 47 Глава семьи Алексей Федорович Каманин — 28 лет Вторая жена: Мария 1796 г.р -20 лет. Сын от первого брака : Егор 1812 г.р. 4 года
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1816
Сын: Каманин Агафон Алексеевич
Мать ребёнка: Каманина Мария
Смерть
До 1858