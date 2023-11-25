Бочарова Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочарова Татьяна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Егор

Мать: Васильева Валентина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Света Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галя Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валентин Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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