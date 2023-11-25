Бочарова Татьяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Света Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галя Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно