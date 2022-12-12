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Микушин Спиридон Матвеевич

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Место рождения

Советское, Советский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

07.11.1842

Дата смерти

17.01.1911

Пол

Мужской

Добавил:

НM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1842

Отец: Микушин Матвей Емельянович

Мать: Микушина Евдокия Козьмина

Советское, Советский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
17.11.1842
Смоленское, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Одигитриевская церковь
Бракосочетание
17.02.1867

Жена: Микушина Ольга Илларионовна

Советское, Советский муниципальный район, Алтайский край
венчаны в Покровской церкви с. Красный Яр
Рождение ребёнка
28.12.1868

Сын: Микушин Гордей Спиридонович

Мать ребёнка: Микушина Ольга Илларионовна

Советское, Советский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
17.01.1911
Советское, Советский муниципальный район, Алтайский край
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