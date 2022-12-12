Микушин Спиридон Матвеевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1842
Дата смерти17.01.1911
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1842
Крещение
17.11.1842
Смоленское, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Одигитриевская церковь
Бракосочетание
17.02.1867
венчаны в Покровской церкви с. Красный Яр
Рождение ребёнка
28.12.1868
Сын: Микушин Гордей Спиридонович
Мать ребёнка: Микушина Ольга Илларионовна
Смерть
17.01.1911