Горбачевич Владимир Германович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1948
Дата смерти12.09.2003
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1948
Отец: Горбачевич Герман Емельянович
Рождение ребёнка
11.11.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
12.09.2003
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Введенское кладбище, уч. 15