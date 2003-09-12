Горбачевич Владимир Германович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачевич Владимир Германович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1948

Дата смерти

12.09.2003

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1948

Отец: Горбачевич Герман Емельянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.09.2003
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Введенское кладбище, уч. 15
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