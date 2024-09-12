Федоров Павел Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Павел Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1981

Отец: Федоров Виталий Иванович

Мать: Федорова Татьяна Устиновна

Бракосочетание
27.08.2004

Жена: Федорова Мария Евгеньевна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.12.2005

Дочь: Федорова Полина

Мать ребёнка: Федорова Мария Евгеньевна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.03.2010

Дочь: Федорова Кира Павловна

Мать ребёнка: Федорова Мария Евгеньевна

Рождение ребёнка
26.09.2019

Сын: Федоров Илья Павлович

Мать ребёнка: Федорова Мария Евгеньевна

Норильск, город Норильск, Красноярский край

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