Федоров Павел Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1981
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1981
Бракосочетание
27.08.2004
Рождение ребёнка
30.12.2005
Дочь: Федорова Полина
Мать ребёнка: Федорова Мария Евгеньевна
Рождение ребёнка
09.03.2010
Дочь: Федорова Кира Павловна
Мать ребёнка: Федорова Мария Евгеньевна
Рождение ребёнка
26.09.2019
Мать ребёнка: Федорова Мария Евгеньевна