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Федорова Мария Евгеньевна

Место рождения

Норильск

Дата рождения

27.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1984

Отец: Ермаков Евгений Николаевич

Мать: Ермакова Людмила Владимировна

Бракосочетание
27.08.2004

Муж: Федоров Павел Витальевич

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.12.2005

Дочь: Федорова Полина

Отец ребёнка: Федоров Павел Витальевич

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.03.2010

Дочь: Федорова Кира Павловна

Отец ребёнка: Федоров Павел Витальевич

Рождение ребёнка
26.09.2019

Сын: Федоров Илья Павлович

Отец ребёнка: Федоров Павел Витальевич

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.09.2019

Сын: Федоров Илья Павлович

Отец ребёнка: не указан

Норильск, город Норильск, Красноярский край

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