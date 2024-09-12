Федорова Мария Евгеньевна
Место рожденияНорильск
Дата рождения27.09.1984
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1984
Бракосочетание
27.08.2004
Рождение ребёнка
30.12.2005
Дочь: Федорова Полина
Отец ребёнка: Федоров Павел Витальевич
Рождение ребёнка
09.03.2010
Дочь: Федорова Кира Павловна
Отец ребёнка: Федоров Павел Витальевич
Рождение ребёнка
26.09.2019
Отец ребёнка: Федоров Павел Витальевич
Рождение ребёнка
26.09.2019
Отец ребёнка: не указан