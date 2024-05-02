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Шарепо Христиния Фоминична

Место рождения

Ковалево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Ковалево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
14.01.1896 ст.

Муж: Шарепо Андрей Терентьевич

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.03.1897 ст.

Дочь: Сопроненко (Шарепо) Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Шарепо Андрей Терентьевич

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1898 ст.

Дочь: Никитина (Шарепо) Афанасия Андреевна

Отец ребёнка: Шарепо Андрей Терентьевич

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.03.1900 ст.

Дочь: Филимоненко (Шарепо) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Шарепо Андрей Терентьевич

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.03.1902 ст.

Сын: Шарепо Иван Андреевич

Отец ребёнка: Шарепо Андрей Терентьевич

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1903 ст.

Дочь: Сергиенко (Шарепо) Матрёна Андреевна

Отец ребёнка: Шарепо Андрей Терентьевич

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.01.1906 ст.

Сын: Шарепо Ефрем Андреевич

Отец ребёнка: Шарепо Андрей Терентьевич

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1907 ст.

Сын: Шарепо Иван Андреевич

Отец ребёнка: Шарепо Андрей Терентьевич

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Шарепо Фёкла Андреевна

Отец ребёнка: Шарепо Андрей Терентьевич

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.10.1912 ст.

Сын: Шарепо Николай Андреевич

Отец ребёнка: Шарепо Андрей Терентьевич

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.08.1914 ст.

Сын: Шарепо Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Шарепо Андрей Терентьевич

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.07.1916

Дочь: Шарепо Юлия Андреевна

Отец ребёнка: Шарепо Андрей Терентьевич

Авинищи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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