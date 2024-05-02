Шарепо Христиния Фоминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1896 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.03.1897 ст.
Дочь: Сопроненко (Шарепо) Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Шарепо Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
06.11.1898 ст.
Дочь: Никитина (Шарепо) Афанасия Андреевна
Отец ребёнка: Шарепо Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
02.03.1900 ст.
Дочь: Филимоненко (Шарепо) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Шарепо Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
18.03.1902 ст.
Отец ребёнка: Шарепо Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
08.11.1903 ст.
Дочь: Сергиенко (Шарепо) Матрёна Андреевна
Отец ребёнка: Шарепо Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
28.01.1906 ст.
Отец ребёнка: Шарепо Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
13.11.1907 ст.
Отец ребёнка: Шарепо Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Шарепо Фёкла Андреевна
Отец ребёнка: Шарепо Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
04.10.1912 ст.
Отец ребёнка: Шарепо Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
21.08.1914 ст.
Отец ребёнка: Шарепо Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
09.07.1916
Дочь: Шарепо Юлия Андреевна
Отец ребёнка: Шарепо Андрей Терентьевич
Смерть
Неизвестно