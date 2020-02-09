Шамшурина Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1925
Дата смерти09.02.2020
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1925
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева (Шамшурина) Фая Николаевна
Отец ребёнка: Шамшурин Николай Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1948
Сын: Шамшурин Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Шамшурин Николай Егорович
Рождение ребёнка
13.06.1952
Сын: Шамшурин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Шамшурин Николай Егорович
Смерть
09.02.2020