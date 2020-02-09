Шамшурина Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамшурина Анна Павловна

Шамшурина Анна Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1925

Дата смерти

09.02.2020

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1925

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева (Шамшурина) Фая Николаевна

Отец ребёнка: Шамшурин Николай Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамшурин Николай Егорович

Рождение ребёнка
02.03.1948

Сын: Шамшурин Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Шамшурин Николай Егорович

Рождение ребёнка
13.06.1952

Сын: Шамшурин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Шамшурин Николай Егорович

Смерть
09.02.2020

Мы используем куки для улучшения работы сайта.