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Шамшурин Валерий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1948

Дата смерти

10.12.2006

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1948

Отец: Шамшурин Николай Егорович

Мать: Шамшурина Анна Павловна

Бракосочетание
1971

Жена: Шамшурина (Степанова) Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
14.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамшурина (Степанова) Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
17.02.1984

Сын: Шамшурин Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: Шамшурина (Степанова) Светлана Алексеевна

Смерть
10.12.2006

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