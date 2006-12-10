Шамшурин Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1948
Дата смерти10.12.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1948
Отец: Шамшурин Николай Егорович
Мать: Шамшурина Анна Павловна
Бракосочетание
1971
Рождение ребёнка
14.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамшурина (Степанова) Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
17.02.1984
Сын: Шамшурин Алексей Валерьевич
Мать ребёнка: Шамшурина (Степанова) Светлана Алексеевна
Смерть
10.12.2006