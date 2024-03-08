Нестерова Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Нестеров Александр Романович
Отец ребёнка: Нестеров Ромуальд Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеров Андрей Романович
Отец ребёнка: Нестеров Ромуальд Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
Неизвестно