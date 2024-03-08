Нестерова Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова Раиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Нестеров Александр Романович

Отец ребёнка: Нестеров Ромуальд Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеров Андрей Романович

Отец ребёнка: Нестеров Ромуальд Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Ромуальд Романович

Развод
Неизвестно

Муж: Нестеров Ромуальд Романович

Смерть
Неизвестно
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