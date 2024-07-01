Ростовщикова (Демидова) Мариамна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростовщикова (Демидова) Мариамна Михайловна

Место рождения

д. Покровская

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Демидов Михаил Поликарпович

Мать: Демидова (Антипьева) Екатерина Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ростовщиков Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Ростовщиков Филипп Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ростовщикова Александра

Отец ребёнка: Ростовщиков Филипп Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ростовщиков Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Ростовщиков Филипп Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ростовщиков Николай Филиппович

Отец ребёнка: Ростовщиков Филипп Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ростовщикова Прасковья Филипповна

Отец ребёнка: Ростовщиков Филипп Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ростовщикова Анастасия бол Филипповна

Отец ребёнка: Ростовщиков Филипп Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попонина (Ростовщикова) Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Ростовщиков Филипп Петрович

Бракосочетание
06.02.1884 ст.

Муж: Ростовщиков Филипп Петрович

Рождение ребёнка
27.09.1885

Дочь: Токарева (Ростовщикова) Устинья Филипповна

Отец ребёнка: Ростовщиков Филипп Петрович

Рождение ребёнка
04.11.1998 ст.

Дочь: Лобанова (Ростовщикова) Анна Филипповна

Отец ребёнка: Ростовщиков Филипп Петрович

Усть-Кемоль, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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