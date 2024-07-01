Ростовщикова (Демидова) Мариамна Михайловна
Место рожденияд. Покровская
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Сын: Ростовщиков Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Ростовщиков Филипп Петрович
Дочь: Ростовщикова Александра
Отец ребёнка: Ростовщиков Филипп Петрович
Сын: Ростовщиков Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Ростовщиков Филипп Петрович
Сын: Ростовщиков Николай Филиппович
Отец ребёнка: Ростовщиков Филипп Петрович
Дочь: Ростовщикова Прасковья Филипповна
Отец ребёнка: Ростовщиков Филипп Петрович
Дочь: Ростовщикова Анастасия бол Филипповна
Отец ребёнка: Ростовщиков Филипп Петрович
Дочь: Попонина (Ростовщикова) Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Ростовщиков Филипп Петрович
Дочь: Токарева (Ростовщикова) Устинья Филипповна
Отец ребёнка: Ростовщиков Филипп Петрович
Дочь: Лобанова (Ростовщикова) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Ростовщиков Филипп Петрович