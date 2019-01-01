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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1476Усть-Кемоль над Кемолем, дер.при ррч. Шумихе и Кемоле.10420135560Кузниц 2.
7065Усть-Кемольская (Усть-Кемуль), дер.при рч. Кемольке.15230103227
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
72) д. Усть-Кемоль, на р. Усть-КемолеСлудское общество174739Бывшие помещичьиПравославныеРусские853
125) д. Усть-Кемоль, на р. Кемоле, распл.Большаковское общество235558Бывшие помещичьиПравославныеРусские15015
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
734365Усть-Кемольдеревня58°38'00"55°58'00"O-40-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57620401231д Усть-Кемольдеревня