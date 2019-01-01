деревня Усть-Кемоль, деревня Усть-Кемоль, Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Усть-Кемоль

Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
1476Усть-Кемоль над Кемолем, дер.при ррч. Шумихе и Кемоле.10420135560Кузниц 2.
Пермская губерния, Соликамский уезд
7065Усть-Кемольская (Усть-Кемуль), дер.при рч. Кемольке.15230103227

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Слудская волость
72) д. Усть-Кемоль, на р. Усть-КемолеСлудское общество174739Бывшие помещичьиПравославныеРусские853
Пермская губерния, Соликамский уезд, Дмитриевская волость
125) д. Усть-Кемоль, на р. Кемоле, распл.Большаковское общество235558Бывшие помещичьиПравославныеРусские15015

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Ильинский район
734365Усть-Кемольдеревня58°38'00"55°58'00"O-40-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Ильинский муниципальный район, Ильинское сельское поселение
57620401231д Усть-Кемольдеревня
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