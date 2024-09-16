Белов Михаил Захарович
Место рожденияШамкино
Дата рождения20.11.1873
Дата смертиОколо 1925
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1873
Отец: Захар Павлов
Мать: Стефанида Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1900
Дочь: Никина (Белова) Марина Михайловна
Мать ребёнка: Белова (Ионкина) Анастасия Семеновна
Смерть
Около 1925
Шамкино, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Убит и ограблен во время перевозки зерна на мельницу в 20-ые годы.