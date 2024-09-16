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Белов Михаил Захарович

Место рождения

Шамкино

Дата рождения

20.11.1873

Дата смерти

Около 1925

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1873

Отец: Захар Павлов

Мать: Стефанида Родионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова (Ионкина) Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
05.07.1900

Дочь: Никина (Белова) Марина Михайловна

Мать ребёнка: Белова (Ионкина) Анастасия Семеновна

Смерть
Около 1925
Шамкино, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Убит и ограблен во время перевозки зерна на мельницу в 20-ые годы.

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