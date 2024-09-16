Белова (Ионкина) Анастасия Семеновна
Место рожденияШамкино
Дата рождения14.12.1878
Дата смертиОколо 1975
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1878
Отец: Ионкин Семен Андреевич
Мать: Ксения Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1900
Дочь: Никина (Белова) Марина Михайловна
Отец ребёнка: Белов Михаил Захарович
Смерть
Около 1975
Шамкино, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия