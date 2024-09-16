Белова (Ионкина) Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Ионкина) Анастасия Семеновна

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Место рождения

Шамкино

Дата рождения

14.12.1878

Дата смерти

Около 1975

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1878

Отец: Ионкин Семен Андреевич

Мать: Ксения Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Михаил Захарович

Рождение ребёнка
05.07.1900

Дочь: Никина (Белова) Марина Михайловна

Отец ребёнка: Белов Михаил Захарович

Смерть
Около 1975
Шамкино, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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