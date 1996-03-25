Похачев Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Похачев Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.08.1990

Сын: Похачев Валерий Сергеевич

Мать ребёнка: Похачева Елена Владимировна

Рождение ребёнка
02.08.1994

Сын: Похачев Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Похачева Елена Владимировна

Рождение
25.03.1996

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.2008

Сын: Похачев Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Похачева Елена Владимировна

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