Похачев Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.08.1990
Сын: Похачев Валерий Сергеевич
Мать ребёнка: Похачева Елена Владимировна
Рождение ребёнка
02.08.1994
Сын: Похачев Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Похачева Елена Владимировна
Рождение ребёнка
12.11.2008
Сын: Похачев Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Похачева Елена Владимировна