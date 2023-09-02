Похачева Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Похачева Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1971

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1971

Отец: не указан

Мать: Зубарева Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
19.08.1990

Сын: Похачев Валерий Сергеевич

Отец ребёнка: Похачев Сергей Викторович

Рождение ребёнка
02.08.1994

Сын: Похачев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Похачев Сергей Викторович

Рождение ребёнка
12.11.2008

Сын: Похачев Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Похачев Сергей Викторович

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