Похачева Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1971
Мать: Зубарева Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
19.08.1990
Сын: Похачев Валерий Сергеевич
Отец ребёнка: Похачев Сергей Викторович
Рождение ребёнка
02.08.1994
Сын: Похачев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Похачев Сергей Викторович
Рождение ребёнка
12.11.2008
Сын: Похачев Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Похачев Сергей Викторович