Раздейчер-Кришковская-Ленглет (Корвин-Коссаковская) Ядвига Елизавета 12.03.1912 — найти родственников по фамилии на Familio

Раздейчер-Кришковская-Ленглет (Корвин-Коссаковская) Ядвига Елизавета

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 12.03.1912

умерла 1996, Амстердам

Мать
Корвин-Коссаковская (Биспинг) Елизавета Тереза1882 г.р.
Отец
Корвин-Коссаковский Михаил Станислав Никодим26.11.1883 г.р.
Супруги
Ленглет Вильгельм Иоганн МарияОколо 1900 г.р.
Раздейчер-Кришковский Тадеуш Мариан Станислав12.05.1905 г.р.
Дети
Раздейчер-Кришковский Михал Кароль1940 г.р.
Раздейчер-Кришковский Павел Кароль11.04.1948 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1912

Отец: Корвин-Коссаковский Михаил Станислав Никодим

Мать: Корвин-Коссаковская (Биспинг) Елизавета Тереза

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ленглет Вильгельм Иоганн Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раздейчер-Кришковский Тадеуш Мариан Станислав

Рождение ребёнка
1940

Сын: Раздейчер-Кришковский Михал Кароль

Отец ребёнка: Раздейчер-Кришковский Тадеуш Мариан Станислав

Рождение ребёнка
11.04.1948

Сын: Раздейчер-Кришковский Павел Кароль

Отец ребёнка: Раздейчер-Кришковский Тадеуш Мариан Станислав

Варшава, Rzeczpospolita Polska

Смерть
1996

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