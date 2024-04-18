Раздейчер-Кришковская-Ленглет (Корвин-Коссаковская) Ядвига Елизавета
женский, родилась 12.03.1912
умерла 1996, Амстердам
МатьКорвин-Коссаковская (Биспинг) Елизавета Тереза1882 г.р.
ОтецКорвин-Коссаковский Михаил Станислав Никодим26.11.1883 г.р.
Супруги
Ленглет Вильгельм Иоганн МарияОколо 1900 г.р.
Раздейчер-Кришковский Тадеуш Мариан Станислав12.05.1905 г.р.
Дети
Раздейчер-Кришковский Михал Кароль1940 г.р.
Раздейчер-Кришковский Павел Кароль11.04.1948 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1912
Отец: Корвин-Коссаковский Михаил Станислав Никодим
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
11.04.1948
Варшава, Rzeczpospolita Polska
Смерть
1996