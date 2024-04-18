Раздейчер-Кришковский Михал Кароль
мужской, родился 1940
МатьРаздейчер-Кришковская-Ленглет (Корвин-Коссаковская) Ядвига Елизавета12.03.1912 г.р.
ОтецРаздейчер-Кришковский Тадеуш Мариан Станислав12.05.1905 г.р.
Супруги
Раздейчер-Кришковская Маргарита Мария03.10.1943 г.р.
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Рождение
1940
Отец: Раздейчер-Кришковский Тадеуш Мариан Станислав
Мать: Раздейчер-Кришковская-Ленглет (Корвин-Коссаковская) Ядвига Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно