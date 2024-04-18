Раздейчер-Кришковский Михал Кароль 1940 — найти родственников по фамилии на Familio

Раздейчер-Кришковский Михал Кароль

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1940

Мать
Раздейчер-Кришковская-Ленглет (Корвин-Коссаковская) Ядвига Елизавета12.03.1912 г.р.
Отец
Раздейчер-Кришковский Тадеуш Мариан Станислав12.05.1905 г.р.
Супруги
Раздейчер-Кришковская Маргарита Мария03.10.1943 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Раздейчер-Кришковский Тадеуш Мариан Станислав

Мать: Раздейчер-Кришковская-Ленглет (Корвин-Коссаковская) Ядвига Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раздейчер-Кришковская Маргарита Мария

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