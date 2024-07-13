Казорина (Титова) Мария Игнатьевна Около 1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казорина (Титова) Мария Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Титов Игнат Алексеевич

Мать: Титова (Кобыняк) Марфа Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казорин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: сын

Отец ребёнка: Казорин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: сын

Отец ребёнка: Казорин Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край

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