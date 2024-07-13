Казорина (Титова) Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: сын
Отец ребёнка: Казорин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: сын
Отец ребёнка: Казорин Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край