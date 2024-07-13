Казорин Федор Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Казорин Федор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1920 г.р.

Дети

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казорина (Титова) Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: сын

Мать ребёнка: Казорина (Титова) Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: сын

Мать ребёнка: Казорина (Титова) Мария Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край

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