Титова (Кобыняк) Марфа Васильевна 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Титова (Кобыняк) Марфа Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

24.01.1986

Пол

Женский

Отец

Около 1847 г.р.

Мать

Муж

1897 г.р.

Дети

Около 1920 г.р.
1922 г.р.
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1931 г.р.
Около 1934 г.р.

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Кобыняк Василий Гордеевич

Мать: Кобыняк Соломония

Сенча, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния, Российская империя Рождение: 31 августа 1897 г. Крещение: 31 августа 1897 г. Марфа Казак Василий Гордиев Кобыняк и законная жена его Соломония Данеилова,... Показать все
Бракосочетание
Около 1918

Муж: Титов Игнат Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Казорина (Титова) Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Титов Игнат Алексеевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Титова Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Титов Игнат Алексеевич

Сенча, Полтавська область
Рождение ребёнка
15.06.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Игнат Алексеевич

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Игнат Алексеевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Титов Виктор Игнатьевич

Отец ребёнка: Титов Игнат Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Титов Юрий Игнатьевич

Отец ребёнка: Титов Игнат Алексеевич

Красная Звезда, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
24.01.1986
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край

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