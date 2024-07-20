Титова (Кобыняк) Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти24.01.1986
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Кобыняк Василий Гордеевич
Мать: Кобыняк Соломония
Сенча, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния, Российская империя Рождение: 31 августа 1897 г. Крещение: 31 августа 1897 г. Марфа Казак Василий Гордиев Кобыняк и законная жена его Соломония Данеилова,... Показать все
Бракосочетание
Около 1918
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Казорина (Титова) Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Титов Игнат Алексеевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Титова Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Титов Игнат Алексеевич
Сенча, Полтавська область
Рождение ребёнка
15.06.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Титов Игнат Алексеевич
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Титов Игнат Алексеевич
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Титов Игнат Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1934
Отец ребёнка: Титов Игнат Алексеевич
Красная Звезда, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
24.01.1986
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край