Самарина (Толмасова) Екатерина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарина (Толмасова) Екатерина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Толмасов Tolmasoff Антон Прокофьевич

Мать: Толмасова Варвара Varvara Трофимовна Trofimavna

Рождение ребёнка
1894

Сын: Самарин Samarin Иван Степанович

Отец ребёнка: Самарин Samarin Степан Гурьевич

Россия
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Яковлева Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Самарин Samarin Степан Гурьевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Самарин Samarin Василий Степанович

Отец ребёнка: Самарин Samarin Степан Гурьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самарин Samarin Степан Гурьевич

Смерть
Неизвестно
Турция
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