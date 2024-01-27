Самарина (Толмасова) Екатерина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Рождение ребёнка
1894
Сын: Самарин Samarin Иван Степанович
Отец ребёнка: Самарин Samarin Степан Гурьевич
Россия
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Яковлева Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Самарин Samarin Степан Гурьевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Самарин Samarin Василий Степанович
Отец ребёнка: Самарин Samarin Степан Гурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Турция