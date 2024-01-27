Толмасова (Воробьева Varabeoff) Варвара Varvara Трофимовна Trofimavna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмасова (Воробьева Varabeoff) Варвара Varvara Трофимовна Trofimavna

Место рождения

Россия

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Афонина Матрена Антоновна

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Антон Прокофьевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1853

Сын: Толмасов Tolmasoff Спиридон Антонович

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Антон Прокофьевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1854

Сын: Толмасов Tolmasoff Григорий Grigorii Антонович Anton Prakovich

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Антон Прокофьевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Мария Антоновна

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Антон Прокофьевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Самарина Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Антон Прокофьевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Толмасов Tolmasoff Иван Антонович

Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Антон Прокофьевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмасов Tolmasoff Антон Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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