Толмасова (Воробьева Varabeoff) Варвара Varvara Трофимовна Trofimavna
Место рожденияРоссия
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
1851
Дочь: Афонина Матрена Антоновна
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Антон Прокофьевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1853
Сын: Толмасов Tolmasoff Спиридон Антонович
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Антон Прокофьевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1854
Сын: Толмасов Tolmasoff Григорий Grigorii Антонович Anton Prakovich
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Антон Прокофьевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Мария Антоновна
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Антон Прокофьевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Самарина Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Антон Прокофьевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Толмасов Tolmasoff Иван Антонович
Отец ребёнка: Толмасов Tolmasoff Антон Прокофьевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно