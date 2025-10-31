Киаер Торри (Торвальд Мейер)
мужской, родился 06.01.1888, Осло
умер 29.06.1968, Осло
Супруги
Киаер (Таулов) Ингрид14.02.1892 г.р.
Дети
Кнудсон (Киаер) Анна-Лиза Каролина25.10.1914 г.р.
Хойх Квале (Киаер) Гермина Александра01.01.1918 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
06.01.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.01.1914
Жена: Киаер (Таулов) Ингрид
Рождение ребёнка
25.10.1914
Дочь: Кнудсон (Киаер) Анна-Лиза Каролина
Мать ребёнка: Киаер (Таулов) Ингрид
Рождение ребёнка
01.01.1918
Дочь: Хойх Квале (Киаер) Гермина Александра
Мать ребёнка: Киаер (Таулов) Ингрид
Рождение ребёнка
11.03.1923
Сын: Киаер Георг Фредрик
Мать ребёнка: Киаер (Таулов) Ингрид
Смерть
29.06.1968