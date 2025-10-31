Киаер Торри (Торвальд Мейер) 06.01.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Киаер Торри (Торвальд Мейер)

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 06.01.1888, Осло

умер 29.06.1968, Осло

Супруги
Киаер (Таулов) Ингрид14.02.1892 г.р.
Дети
Кнудсон (Киаер) Анна-Лиза Каролина25.10.1914 г.р.
Хойх Квале (Киаер) Гермина Александра01.01.1918 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.01.1914

Жена: Киаер (Таулов) Ингрид

Рождение ребёнка
25.10.1914

Дочь: Кнудсон (Киаер) Анна-Лиза Каролина

Мать ребёнка: Киаер (Таулов) Ингрид

Рождение ребёнка
01.01.1918

Дочь: Хойх Квале (Киаер) Гермина Александра

Мать ребёнка: Киаер (Таулов) Ингрид

Рождение ребёнка
11.03.1923

Сын: Киаер Георг Фредрик

Мать ребёнка: Киаер (Таулов) Ингрид

Смерть
29.06.1968

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