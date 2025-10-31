Киаер (Таулов) Ингрид 14.02.1892 — найти родственников по фамилии на Familio

Киаер (Таулов) Ингрид

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 14.02.1892, Осло

умерла 28.01.1983, Драммен

Мать
Таулов (Лассон) Александра Ингеборг Шарлотта22.11.1862 г.р.
Отец
Таулов Фриц (Юхан Фредерик)20.10.1847 г.р.
Супруги
Киаер Торри (Торвальд Мейер)06.01.1888 г.р.
Дети
Кнудсон (Киаер) Анна-Лиза Каролина25.10.1914 г.р.
Хойх Квале (Киаер) Гермина Александра01.01.1918 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1892

Отец: Таулов Фриц (Юхан Фредерик)

Мать: Таулов (Лассон) Александра Ингеборг Шарлотта

Бракосочетание
06.01.1914

Муж: Киаер Торри (Торвальд Мейер)

Рождение ребёнка
25.10.1914

Дочь: Кнудсон (Киаер) Анна-Лиза Каролина

Отец ребёнка: Киаер Торри (Торвальд Мейер)

Рождение ребёнка
01.01.1918

Дочь: Хойх Квале (Киаер) Гермина Александра

Отец ребёнка: Киаер Торри (Торвальд Мейер)

Рождение ребёнка
11.03.1923

Сын: Киаер Георг Фредрик

Отец ребёнка: Киаер Торри (Торвальд Мейер)

Смерть
28.01.1983

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