Киаер (Таулов) Ингрид
женский, родилась 14.02.1892, Осло
умерла 28.01.1983, Драммен
МатьТаулов (Лассон) Александра Ингеборг Шарлотта22.11.1862 г.р.
ОтецТаулов Фриц (Юхан Фредерик)20.10.1847 г.р.
Супруги
Киаер Торри (Торвальд Мейер)06.01.1888 г.р.
Дети
Кнудсон (Киаер) Анна-Лиза Каролина25.10.1914 г.р.
Хойх Квале (Киаер) Гермина Александра01.01.1918 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1892
Бракосочетание
06.01.1914
Рождение ребёнка
25.10.1914
Дочь: Кнудсон (Киаер) Анна-Лиза Каролина
Отец ребёнка: Киаер Торри (Торвальд Мейер)
Рождение ребёнка
01.01.1918
Дочь: Хойх Квале (Киаер) Гермина Александра
Отец ребёнка: Киаер Торри (Торвальд Мейер)
Рождение ребёнка
11.03.1923
Сын: Киаер Георг Фредрик
Отец ребёнка: Киаер Торри (Торвальд Мейер)
Смерть
28.01.1983