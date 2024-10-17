Гарибин Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.01.1883 ст.
Дата смерти23.03.1936
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1883 ст.
арх.№56-1-151-271об-272
Рождение ребёнка
23.04.1916
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гарибина (Марамохина) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Гарибина (Марамохина) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Гарибина (Марамохина) Анна Ивановна
Смерть
23.03.1936
Красный Профинтерн, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область