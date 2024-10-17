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Гарибин Павел Васильевич

Место рождения

Селищи, Костромской уезд, Костромская область

Дата рождения

09.01.1883 ст.

Дата смерти

23.03.1936

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1883 ст.

Отец: Гарибин Василий Матвеевич

Мать: Гарибина Феоктиста Федоровна

Селищи, Костромской уезд, Костромская область
арх.№56-1-151-271об-272
Рождение ребёнка
23.04.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гарибина (Марамохина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Гарибин Андрей Павлович

Мать ребёнка: Гарибина (Марамохина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Гарибин Евгений Павлович

Мать ребёнка: Гарибина (Марамохина) Анна Ивановна

Смерть
23.03.1936
Красный Профинтерн, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

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